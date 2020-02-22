Албания экстрадировала в Россию воевавшего в Сирии сторонника ИГ*

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:52:38+03:00

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Албания экстрадировала в Россию Мислаева Расула Висаниевича, который участвовал в боях в Сирии на стороне международной террористической организации "Исламское государство"*.

Согласно данным Центра общественных связей ФСБ РФ, будучи сторонником радикального ислама мужчина отправился в Сирию в 2013 году. Там он воевал против правительственных войск республики.

Россиянина объявили в международный розыск и в июле 2019 года задержали в Албании по ориентировке. Предполагаемого боевика поместили под предэкстрадиционный арест.

Высылка была организована сотрудниками ФСБ совместно с Генпрокуратурой, НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ. Российские правоохранители предоставили албанским коллегам все необходимые доказательства преступной деятельности Мислаева. Накануне его экстрадировали в сопровождении конвоя.

"Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия", - цитирует ТАСС ЦОС.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года Босния и Герцеговина выдала России гражданина по имени Мурат Полата, который обвиняется в изнасиловании женщины в Липецке.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU