Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:05:38+03:00

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В субботу, 22 февраля, в ходе телефонного разговора российский министр обороны и его турецкий коллега Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 14:00 мск состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в рамках которого произошел обмен мнениями по обстановке в Сирийской Арабской Республике (…) обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации», - говорится в заявлении российского военного министерства.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, боевики при поддержке артиллерии турецких военных пытались прорвать позиции правительственной армии САР в Идлибе. На следующий день ситуацию в идлибской зоне деэскалации обсудили лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Главы государств выразили обеспокоенность усилением агрессии со стороны боевиков. Они заявили о необходимости предотвращения гуманитарной катастрофы, а также подтвердили, что продолжат поддерживать принятые ранее договорённости по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU