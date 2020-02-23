В Калифорнии перевернулся автобус: погибли три человека, пострадали 18

23 Февр. 2020 2020-02-23T04:27:40+03:00

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В субботу, 22 февраля, в американском штате Калифорния перевернулся рейсовый автобус, в котором находилось более 20 пассажиров. В результате три человека скончались на месте ДТП, травмы различной степени тяжести получили как минимум 18.

Всех пострадавших доставили в больницы, сообщает пожарная служба округа Норт, где произошла авария. Уточняется, что это случилось на автомагистрали недалеко от населенного пункта Фолбрук, примерно в 72 километрах от города Сан-Диего. Автобус на высокой скорости съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

«У нас было в общем 21 пострадавший, 18 из них доставлены (в больницы). Мы с сообщением сообщаем, что три человека погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении, опубликованном на странице окружной пожарной службы в Twitter.

Пожарные поблагодарили людей, известивших их об этом ДТП. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU