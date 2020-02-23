В Москве произошла драка со стрельбой, три человека пострадали

23 Февр. 2020 2020-02-23T04:49:31+03:00

Двум раненым из травмата врачи оказали помощь на месте, а стрелявший госпитализирован с тяжелыми травмами

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Поздним вечером в субботу, 22 февраля, на северо-западе Москвы произошел конфликт между тремя мужчинами, обернувшийся дракой со стрельбой. В результате пострадали все участники – двое ранены, третий сильно избит.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России, информация о конфликте во 2-м Тушинском проезде, дом 8, поступило на пульт дежурного в 22:54. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что трое граждан по каким-то причинам вступили в перепалку, потом двое из них стали бить третьего, и тот несколько раз выстрелил в своих обидчиков. Предположительно, из травматического пистолета.

Отмечается, что избиение и стрельбу остановили уже полицейские, теперь они выясняют причины конфликта, опрашивают свидетелей. Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что одному из мужчин пуля попала в ногу, второму – в голову. Между тем, в ведомстве уточнили, что обоим раненым врачи оказали помощь на месте, а вот стрелявший получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU