В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:07:42+03:00

В компании создавали даже игрушки по мотивам сериалов и кино Фото: lego.com

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В Дании умер дизайнер компании Lego Йенс Нигард Кнудсен. Именно он в 1970-х годах придумал и разработал фигурки человечков, без которых сегодня невозможно представить ни один игровой набор компании. Минифигурки созданы были такими, чтобы встраиваться в конструкцию - высота человечка без головного убора равна четырем кирпичикам. Изначально фигурки были просто желтыми, но вскоре появились коллекции с героями фильмов, и, кстати, некоторые сотрудники компании тоже обзавелись персональными фигурками со своими именами. Кроме того, фигурки сделаны "безопасными" при проглатывании.

Йенс Нигард Кнудсен умер в возрасте 78 лет в городе Хвиде-Санде, сообщает агентство France-Presse.

- У него было фантастическое воображение, у него было так много идей,- рассказал об изобретателе другой бывший дизайнер компании Нильс Милан Педерсен.

ИСТОЧНИК KP.RU