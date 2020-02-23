2020-02-23T12:35:44+03:00
Общество

Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата

В церемонии приняли участие депутаты и члены правительства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в День защитника Отечества. На церемонии присутствовали ветераны, члены правительства и депутаты Госдумы.

К собравшимся обратился глава Минобороны Сергей Шойгу. Он пожелал военным "стойкости духа и новых свершений", как сообщает "Звезда".

Кроме того, в Кремле состоится торжественный прием, военные примут поздравления лично от главы государства. На Красной площади в Москве состоится большой концерт, который завершится салютом, праздничные залпы увидят в разных районах города - будет 16 точек запуска.

Найти подробную афишу празднования Дня защитника Отечества можно на сайте kp.ru. В этот день состоится рыцарский турник, семейные эстафеты, а москвичей ждут бесплатные кинопоказы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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