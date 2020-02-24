2020-02-24T15:28:41+03:00
Политика

В сети появилось видео захода американского эсминца в Чёрное море

Это первая такая операция за текущий год
Ася КУЗНЕЦОВА
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Корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца НАТО "Росс"Корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца НАТО "Росс"Фото: REUTERS
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Видео, на котором эсминец США "Росс" проходит через Босфорский пролив, появилось на YouTube-канале Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор.

Корабль после пролива направился в Чёрное море.

Представители Министерства обороны США сообщили, что судно, оснащённое системами Aegis, прибыло в регион, чтобы провести операции "по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". В Пентагоне также добавили, что одной из целей военных было налаживание отношений с партнёрами в бассейне Чёрного моря.

Корабли Черноморского флота контролируют действия "Росс".

За 2020 год это был первый заход американского эсминца в акваторию Чёрного моря. В течение 2019 года НАТО осуществил 13 таких операций.

Ранее сайт kp.ru писал о заходе эсминца "Росс" в Черноморский бассейн 23 февраля в 18:30, о чём сообщали в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

Американский эсминец Ross зашел в черное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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