В сети появилось видео захода американского эсминца в Чёрное море

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:28:41+03:00

Это первая такая операция за текущий год

Изменить размер текста: A A

Видео, на котором эсминец США "Росс" проходит через Босфорский пролив, появилось на YouTube-канале Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор.

Корабль после пролива направился в Чёрное море.

Представители Министерства обороны США сообщили, что судно, оснащённое системами Aegis, прибыло в регион, чтобы провести операции "по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". В Пентагоне также добавили, что одной из целей военных было налаживание отношений с партнёрами в бассейне Чёрного моря.

Корабли Черноморского флота контролируют действия "Росс".

За 2020 год это был первый заход американского эсминца в акваторию Чёрного моря. В течение 2019 года НАТО осуществил 13 таких операций.

Ранее сайт kp.ru писал о заходе эсминца "Росс" в Черноморский бассейн 23 февраля в 18:30, о чём сообщали в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

Американский эсминец Ross зашел в черное море.

ИСТОЧНИК KP.RU