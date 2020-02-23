Эсминец ВМС США вошел в Черное море

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:24:53+03:00

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Российские военные отслеживают действия эсминца «Росс» Военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря в 18.30 мск в воскресенье, 23 февраля. Такое заявление сделали в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО "Росс" ВМС США, зашедшего в 18:30 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», - сообщили в НЦУО.

Эсминец «Росс» размещен на постоянной основе в Европе на военной базе Испании в Рота. Он оснащён крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис». Этот корабль входит в программу построения европейской поэтапной адаптивной системы ПВО.

Напомним, американские эсминцы неоднократно входят в черноморскую акваторию. Эсминец «Росс» вошел в юго-западную часть Черного моря в декабре прошлого года. Корабль Черноморского флота взял судно на сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU