КПП в Донбассе изменят график работы на "весенний"

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:40:51+03:00

Раньше они работали с 9:00 до 18:00, а с 1 марта станут работать с 8:00 до 19:00

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Контрольно-пропускные пункты в Донбассе перейдут гна "весенний" график работы с 1 марта. До перехода пункты открываются в 8:00 (9:00 по московскому времени) и закрываются в 17:00 (18:00 по московскому времени), но с начала весны КПП будут работать 7:00 до 18:30 (с 8:00 до 19:30 по Москве). Об этом в своём заявлении сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

- С 1 марта 2020 года по решению командующего объединёнными силами все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций, - сказано в заявлении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что к июлю 2020 года власти Республики модернизируют два контрольно-пропускных пункта - "Горловка" и "Александровка". КПВВ находятся на линии разграничения с временно подконтрольной Украине территорией Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU