ВОЗ: В Китае за две недели количество новых заражений коронавирусом упало на 80%
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард сообщил на пресс-конференции, что комплексные меры, которые Китай принял ради снижения роста скорости распространения коронавируса, сработали.
- Когда я приехал в Китай две недели назад, число новых подтвержденных случаев ежедневно было около 2 тысяч, к моменту завершения нашей совместной миссии число новых подтвержденных случаев значительно сократилось. Вчера сообщалось о 409 новых случаях, то есть снижение за две недели составило около 80%, - сообщил на пресс-конференции Эйлвард.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что по данным на 24 февраля в мире выявлено 79 360 случаев заболевания коронавирусом. На первом месте Китай, на втором - Южная Корея, а на третьем - Италия.
Жертвами вируса стали 2 619 человек, выздоровели 24 963 человека.
Посол Китая в РФ заявил о скорой победе над коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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