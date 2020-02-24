Китайский коронавирус, последние новости на 24 февраля 2020: ученые заявили, что чаще жертвами эпидемии становятся мужчины

Согласно данным на утро понедельника, 24 февраля, во всем мире зафиксировано 79 360 случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние дни на третье место после Китая и Южной Кореи вырвалась Италия - 157 человек там заболели. По всему миру официально погибли от коронавируса 2619 человек, а 24 963 - полностью вылечились от этой болезни. "КП" рассказывает о последних новостях о китайском коронавирусе на утро, 24 февраля.

В Израиле довольно непростая ситуация с коронавирусом. Появилась информация, что автобусы с азиатскими туристами попросту "блокируют" местные жители. Однако же, "КП" удалось выяснить правду:

- Вначале власти страны решили разместить туристов в доме отдыха Минобороны в Гило, что под Иерусалимом. Но жители соседних кварталов запротестовали, заблокировали дорогу автобусам. Тогда туристов вернули в аэропорт Бен-Гурион и разместили там в одном из залов ожидания, — рассказал «КП» блогер-путешественник и гражданин Израиля Александр Лапшин.

Выяснилась деталь - чаще всего жертвами китайского коронавируса нового типа являются мужчины. Коэффициент смертности - 2,8% против 1,7% у женщин. Таковы данные официального доклада, который подготовлен Центром по контролю и предотвращению заболеваний Китая.

Ситуация в Италии - непростая. Главный удар пришелся на север страны. Потому что именно там находятся предприятия, где трудятся наемные рабочие из Китая.

- В маленьких городах, где есть заболевшие, поезда не останавливаются. Отменяются многие мероприятия. Еще вчера подруга была на модном показе в Милане, а сегодня на двери знаменитой Teatro Alla Scala висит объявление об отмене спектакля из-за эпидемии. В Венеции школы закрыты до 2 марта, - сообщает наш корреспондент из Италии.

И вот как следствие - Карнавал в Венеции из-за коронавируса закончился раньше срока. Все было закрыто 23 февраля, хотя праздник должен был длиться вплоть до 25 числа.

Известный итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ без публики на Неделе моды в Милане. Все из-за вспышки коронавируса в стране.

Власти Австрии отменили введенный накануне вечером запрет на железнодорожное сообщение с Италией. Решение принято после того, как не подтвердилось подозрение на коронавирус.

В Россию вернулись люди, которых эвакуировали со ставшего уже широко известным "коронавирусного лайнера" Diamond Princess. С ними все хорошо.

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