2020-02-24T19:34:49+03:00
Происшествия

Водитель, протаранивший толпу в Фолькмарзене, сделал это умышленно

Об этом сообщила немецкая полиция
Ася КУЗНЕЦОВА
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Водитель умышленно протаранил толпу на фестивале Розенмонтаг в немецком городе Фолькмарзен, однако речь не идёт о терактеВодитель умышленно протаранил толпу на фестивале Розенмонтаг в немецком городе Фолькмарзен, однако речь не идёт о терактеФото: REUTERS
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Водитель умышленно протаранил толпу на фестивале Розенмонтаг в немецком городе Фолькмарзен, однако речь не идёт о теракте. Об этом сообщили в полицейском управлении Северного Гессена.

Также сообщается, что водителю 29 лет и он является гражданином Германии.

Полиция просит в своём Twitter избегать скоплений людей и сообщает, что в Гессене в качестве меры предосторожности перекрыто движение на всех дорогах.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). 30 человек ранены. По сообщениям очевидцев, серебристый минивэн Mercedes въехал в толпу людей на карнавале Розенмонтаг около 14:30 по местному времени и проехал ещё порядка 30 метров.

Очевидцы сообщают, что водитель объехал заградительный барьер и нажал на газ, оказавшись перед толпой. Свидетели также рассказали, что у них создалось впечатление, что водитель в первую очередь нацелился на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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