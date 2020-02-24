Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

24 Февр. 2020 2020-02-24T21:17:02+03:00

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отношения России и Польши улучшатся, если Москва изменит свою политику в отношении Польши и других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджей Дуда считает, что Россия оккупировала Крым, а также нарушает воздушное пространство других стран

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отношения России и Польши улучшатся, если Москва изменит свою политику в отношении Польши и других стран. Он также отметил, что Польша заинтересована в хороших отношениях с Россией.

- Это, однако, требует изменения российской политики в отношении Польши и других стран региона, - цитирует польского президента издание SIECI.

Анджей Дуда однако считает Россию агрессором на Украине, заявляя, что Россия оккупировала Крым, а в отношении других стран - ведёт себя враждебно. Также польский лидер обвинил Россию в том, что та нарушает воздушное пространство других государств.

Позже член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил в ответ на высказывания Анджея Дуды, что единственным условием наступления мира на Украине является выполнение Минских договоренностей и "формулы Штайенмайера".

- И украинские власти, и поляки, и прибалты опровергают эту формулу, говорят о том, что нужно искать какой-то другой формат, что Минские соглашения и формула Штайнмайера уже не работают. То есть они фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта, который длится уже более пяти лет, - также добавил сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU