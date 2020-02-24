Генпрокуратура назвала наезд на толпу в Фолькмарзене покушением на убийство

24 Февр. 2020 2020-02-24T21:29:28+03:00

Днём 24 февраля на фестивале Розенмонтаг автомобиль Мерседес снёс ограждение, протаранил толпу и проехал ещё около 30 метров, продолжая удерживать педаль газа Фото: REUTERS

В Германии от автомобиля, протаранившего толпу, пострадали 30 человек, в том числе дети

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Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, как покушение на убийство.

Ведомство также подтвердило, что от автомобиля, протаранившего толпу на карнавале, ранены 30 человек. Среди пострадавших есть дети, треть потерпевших тяжело ранены.

Водитель также получил травмы и допросы начнутся после его выздоровления. Установлено, что водителю 29 лет, он гражданин Германии, его мотивы пока неизвестны.

Напомним, что днём 24 февраля на фестивале Розенмонтаг автомобиль Мерседес снёс ограждение, протаранил толпу и проехал ещё около 30 метров, продолжая удерживать педаль газа. На фестивале было около 1,5 тысяч человек. Некоторые из очевидцев рассказывали, что у них создалось впечатление, что водитель умшленно старался атаковать в первую очередь детей.

Город Фолькморзен расположен на севере Гессена, его население составляет около 6 800 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762634" frameborder="0"></iframe> В Фолькмарзене автобус въехал в толпу карнавала.Под колеса попали по меньшей мере 15 человек, среди которых дети. Водитель задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU