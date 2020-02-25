25 Февр. 2020 2020-02-25T02:31:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 24 февраля, на 102-м году жизни умерла легенда NASA – американский физик и математик Кэтрин Джонсон, которая внесла огромный вклад в аэронавтику и космические программы Соединенных Штатов.

«В NASA с горечью узнали о том, что Кэтрин Джонсон умерла этим утром в возрасте 101 года. Она была героем Америки, и ее выдающиеся исследования никогда не будут забыты», - написал в Twitter директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Кэтрин Джонсон – легендарная женщина, о ней писали книги и снимали киноФото: NASA

«Запуск в Советском Союзе в 1957 году первого спутника изменил историю и стал переломным событием в жизни Кэтрин Джонсон», - отмечается в сообщении о ее смерти на сайте NASA.

СПРАВКА «КП»

Кэтрин Коулман Гобл Джонсон родилась 26 августа 1918 года, проживала в городе Хамптон (штат Виргиния). Это действительно легендарная женщина. За несколько десятилетий работы в Агентстве она рассчитала траектории, стартовые окна, параметры орбит и резервные пути возврата для многих космических проектов США, в том числе и для полета «Аполлона 11» на Луну в 1969 году, а также для миссии на Марс.

Заслуги Кэтрин Джонсон были отмечены многими наградами. В частности, Барак Обама в 2015 году вручил ей Президентскую медаль Cвободы. А в 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», в которой рассказывается ее жизненная история, в том же году режиссер Тед Мелфи снял одноимённый фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU