2020-02-25T02:31:06+03:00
Общество

Умерла легенда NASA – американский физик и математик Кэтрин Джонсон

Математик Кэтрин Джонсон, рассчитывавшая параметры орбит для космических полетов NASA, скончалась на 102-м году жизни [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В 2015 году Кэтрин Джонсон получила от Барака Обамы Президентскую медаль CвободыВ 2015 году Кэтрин Джонсон получила от Барака Обамы Президентскую медаль CвободыФото: REUTERS
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В понедельник, 24 февраля, на 102-м году жизни умерла легенда NASA – американский физик и математик Кэтрин Джонсон, которая внесла огромный вклад в аэронавтику и космические программы Соединенных Штатов.

«В NASA с горечью узнали о том, что Кэтрин Джонсон умерла этим утром в возрасте 101 года. Она была героем Америки, и ее выдающиеся исследования никогда не будут забыты», - написал в Twitter директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Кэтрин Джонсон – легендарная женщина, о ней писали книги и снимали кино Фото: NASA

Кэтрин Джонсон – легендарная женщина, о ней писали книги и снимали киноФото: NASA

«Запуск в Советском Союзе в 1957 году первого спутника изменил историю и стал переломным событием в жизни Кэтрин Джонсон», - отмечается в сообщении о ее смерти на сайте NASA.

СПРАВКА «КП»

Кэтрин Коулман Гобл Джонсон родилась 26 августа 1918 года, проживала в городе Хамптон (штат Виргиния). Это действительно легендарная женщина. За несколько десятилетий работы в Агентстве она рассчитала траектории, стартовые окна, параметры орбит и резервные пути возврата для многих космических проектов США, в том числе и для полета «Аполлона 11» на Луну в 1969 году, а также для миссии на Марс.

Заслуги Кэтрин Джонсон были отмечены многими наградами. В частности, Барак Обама в 2015 году вручил ей Президентскую медаль Cвободы. А в 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», в которой рассказывается ее жизненная история, в том же году режиссер Тед Мелфи снял одноимённый фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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