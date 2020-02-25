Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным «лицом к лицу» не позднее 5 марта

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:09:07+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в «самом худшем случае» рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» 5 марта.

«У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу», - сказал турецкий лидер.

Что касается запланированной на 5 марта четырёхсторонней встречи с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель, российского лидера и французского президента Эммануэля Макрона, глава Турции сообщил, что пока ещё она не согласована, но он уже договорился о встрече в этот день с Путиным.

Эрдоган также сообщил, что в среду, 26 февраля, Турция ожидает делегацию из России для обсуждения обострения ситуации в Сирии.

Напомним, ситуация в Идлибской зоне деэскалации сильно обострилась с начала месяца. 21 февраля эту проблему Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора. Оба лидера выразили обеспокоенность действиями со стороны боевиков в регионе, а также заявили о готовности поддерживать принятые ранее договорённости по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU