Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:52:56+03:00

Приставы в 2019 году реализовали имущество должников на рекордную сумму. Фото: ФССП по Хабаровскому краю

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За прошлый год судебные приставы смогли реализовать имущество должников на 15 миллиардов рублей – это рекордная сумма за последние годы.

Для сравнения в 2015-м от продажи было получено 11 млрд рублей, в 2016-м — 11,9 млрд рублей, а в 2017-м — 9,7 млрд рублей. Всего же в 2019-м году сумма арестованного имущества оценивается в 267,5 млрд рублей.

Чаще всего арестовывают транспорт (легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника), недвижимость (квартиры, жилые дома, земельные участки, недостроенную недвижимость, бытовую технику, мебель и даже мобильные.

- Имущество выставляется на торги через сайт Росимущества, как правило за два месяца все уходит. А вырученные деньги идут на погашение долга перед взыскателем. Если сумма превышает размер задолженности по исполнительному производству, разница подлежит возврату должнику, — рассказали в ФССП.

В Госдуме отметили, что к данной мере прибегают в самом крайнем случае, когда выясняется, что у должника нет возможности исполнять взятые на себя обязательства.

— Не стоит расценивать арест имущества как наказание. Это всего лишь способ и единственная мера для разрешения конфликта с имеющейся задолженностью. Если у должника нет ни денег, ни имущества, то тогда запускается процесс банкротства физического лица. В случае признания гражданина банкротом долг списывается и в деле ставится точка, —пояснил «Известиям» депутат Госдумы Анатолий Выборный.

А вот единственное жилье должника арестовать нельзя, также нельзя забирать предметы обихода и личные вещи, одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU