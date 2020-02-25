Названы самые закредитованные регионы России

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:19:33+03:00

В среднем домохозяйства должны банкам по 311 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

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Россияне все больше должны банкам. По итогам 2019 года нагрузка на домохозяйства продолжает расти и становится непосильной для многих семей, говорится в докладе проекта ОНФ «За права заёмщиков».

Эксперты проанализировали данные Центробанка, Федеральной службы государственной статистики и других источников и назвали среднюю сумму долга семьи – 311,1 тыс., годом ранее — 273,6 тыс. рублей. Средняя «просрочка» — 12,9 тыс., годом ранее — 13,4 тыс. рублей.

На погашение долга в домохозяйстве в IV квартале уходило до 31% от общего дохода. Для сравнения годом ранее – от 28 до 30%. В целом же, с начала года совокупные долги россиян по банковским кредитам увеличились на 15%, до 17,6 трлн рублей.

На каждого экономически активного россиянина приходится по 18-20 тысяч просроченного долга, тогда как в 2010 году этот показатель был не выше 3 тысяч рублей.

Самые закредитованные домохозяйства:

Тыва,

Иркутская область,

Калмыкия,

Чувашия,

Мордовия,

Коми,

Республика Марий Эл,

Тюменская область,

Ленинградская область,

Новосибирская область.

По доле просроченных долгов лидирует Ингушетия — увеличение на 13%, в топ-5 входят Северо-Кавказские республики, Бурятия и Адыгея, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU