2020-02-25T12:41:40+03:00
Умные вещи

Сотрудники ГИБДД остановили «бэтмобиль» в Москве

Машина «супергероя» ехала без регистрационных знаков [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве заметили уникальный "бэтмобиль". Фото: auto.ruВ Москве заметили уникальный "бэтмобиль". Фото: auto.ru
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Сотрудники ГИБДД вновь задержали «бэтмобиль» на дорогах Москвы. Супергеройский автомобиль разъезжал по столице без регистрационных знаков.

Видео с места событий попало на камеры видеофиксации. На кадрах видно, что стражи порядка остановили «бэтмобиль» и общаются с водителем.

Машина на видео выгладит точно так же как в вымышленном городе Готэм. Футуристический автомобиль черного цвета на огромных колесах больше похож на экспонат со съемочной площадки, чем на реальную машину.

Как передает сайт телеканала «Звезда», задержанный «бэтмобиль» очень похож на тот, что ранее привезли в Россию из США и выставили на продажу за 55 миллионов рублей. Кому сейчас принадлежит уникальная машина — неизвестно.

Добавим, что подобный инцидент в столице не первый раз. Ранее эту или похожую машину уже фиксировали камеры наблюдения. Подобные инциденты случались в Москве в 2016 и в 2019 годах.

Сотрудники ГИБДД в Москве остановили бэтмобиль .

ИСТОЧНИК KP.RU

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