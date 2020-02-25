В Счетной палате решили, что госадвокаты плохо работают, но много получают

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:06:25+03:00

Также расходы на оплату труда назначенных судом защитников слишком непрозрачны

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Назначаемые судом и органами дознания государственные адвокаты ежемесячно получают 26-69 тысяч рублей при том, что стоимость защиты одного подсудимого в 2018 году составляла 3,7 тыс. рублей.

В Счетной палате заявили, что такие доходы соответствуют уровню высококвалифицированных специалистов, однако качество услуг может не соответствовать оплате.

"Отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией", - говорится в отчете ведомства.

Проблема и в том, что расходы бюджета на оплату труда госадвокатов недостаточно прозрачны. По правилам деньги за такую работу должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования, но на практике в заявлениях на возмещение процессуальных издержек представители защиты указывают реквизиты личного счета.

С 2016 по 2019 год почти 3 тысячи адвокатов получили вознаграждение таким способом. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как отличить настоящих адвокатов от торговцев правовыми услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU