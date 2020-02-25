2020-02-25T13:06:25+03:00
Общество

В Счетной палате решили, что госадвокаты плохо работают, но много получают

Также расходы на оплату труда назначенных судом защитников слишком непрозрачны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Счетная палата усомнилась в эффективности трат на государственных адвокатовСчетная палата усомнилась в эффективности трат на государственных адвокатовФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

Назначаемые судом и органами дознания государственные адвокаты ежемесячно получают 26-69 тысяч рублей при том, что стоимость защиты одного подсудимого в 2018 году составляла 3,7 тыс. рублей.

В Счетной палате заявили, что такие доходы соответствуют уровню высококвалифицированных специалистов, однако качество услуг может не соответствовать оплате.

"Отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией", - говорится в отчете ведомства.

Проблема и в том, что расходы бюджета на оплату труда госадвокатов недостаточно прозрачны. По правилам деньги за такую работу должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования, но на практике в заявлениях на возмещение процессуальных издержек представители защиты указывают реквизиты личного счета.

С 2016 по 2019 год почти 3 тысячи адвокатов получили вознаграждение таким способом. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как отличить настоящих адвокатов от торговцев правовыми услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов
Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира
Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие вооруженных сил
На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР
ВЦИОМ: Больше 60 процентов россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Лавров призвал выработать меры по предотвращению силового противостояния в космосе
Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято
Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы
Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус
«Обвиняют с маниакальным упорством»: Песков о заявлениях США про «российское вмешательство» в выборы
В Счетной палате решили, что госадвокаты плохо работают, но много получают
Аттестаты некоторых школьников засекретят
Кремль: речи о двусторонней встречи Путина и Эрдогана 5 марта пока не идет
Сотрудники ГИБДД остановили «бэтмобиль» в Москве
"Он останется человеком-легендой": Шойгу принес соболезнования родным маршала Язова
В Москве усилили режим дезинфекции в связи с коронавирусом
В Японии скончался старейший в мире мужчина
В Турции найдены руины древнего города
Названы самые закредитованные регионы России
В Нью-Дели вспыхнули беспорядки: погибли семь человек
У 56-летней китаянки обнаружили коронавирус после восьми отрицательных тестов
«Мания преследования»: в Совфеде ответили на желание США ввести санкции против России
Украинскую антарктическую станцию накрыл «кровавый снег»
Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей
Путин заявил, что постоянно держит подчиненных "под напряжением"
"Теперь я понимаю": Пласидо Доминго извинился перед женщинами за домогательства
Россияне отказываются от туров в Японию из-за ситуации с коронавирусом
Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным «лицом к лицу» не позднее 5 марта
Россияне смогут сэкономить на ипотеке почти три триллиона рублей