Как юристы обманывают клиентов

СЕГОДНЯ 01:11 2018-02-20T22:38:12+03:00

Идет человек по своим делам, а тут невзначай юрист по пути попался: не надо ли чего? Фото: Рамиль ГАЛИ

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- Опытные юристы и адвокаты! Представительство в судах! Стопроцентный результат! Консультация бесплатно! - зазывает клиентов звонкий женский голос.

Топчущаяся на заснеженном тротуаре дама-бутерброд - с рекламными плакатами спереди и сзади - держит в руке громкоговоритель с диктофоном, прокручивающим раз за разом одну и ту же фразу. При этом успевает раздавать свободной рукой визитки, заодно объясняя клюнувшим прохожим, как пройти «в офис» и какие грамотные там у них работают специалисты.

Срабатывает. Идет человек по своим делам, а тут невзначай юрист по пути попался: не надо ли чего?

И многим, оказывается, надо. Кто-то развестись давно хочет, да руки не доходят, у кого-то негодный товар в магазине обратно не принимают. И даже если все в порядке - тоже не проходите мимо. Торговцы юридическими услугами предлагают годовой абонемент: ты, главное, заплати, а если возникнут проблемы, мы их решим со скидкой.

Зазывают не только на улице. Идут рассылки в электронную почту, звонят на домашний телефон. «В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане имеют право на бесплатную юридическую помощь...» - вещают назойливые голоса.

Да, закон такой есть. Бесплатная помощь положена тем, у кого доход меньше прожиточного минимума, инвалидам I группы и другим наименее защищенным слоям населения. Но оказывают ее, как правило, адвокаты - им эту работу оплачивают местные бюджеты. Или так называемые юридические клиники - там студенты практикуются. А торговцы правовыми услугами не имеют к этому никакого отношения. Бесплатно они не работают.

Но даже заплатив немалые деньги, зачастую люди не получают квалифицированной помощи. Вынуждены обращаться потом к профессиональным адвокатам.

И снова платить.

Французский развод

- Однажды к нам в Инюрколлегию (адвокатское бюро, которое специализируется на правовой помощи нашим гражданам за границей, а иностранцам - у нас. - Ред.) обратилась женщина, - вспоминает адвокат Светлана Тымкова. - Россиянка, замужем за гражданином Франции, живут в Москве. Решили развестись. Интересовалась, как разделить имущество, которое находится во Франции. Я объяснила, что это можно сделать, не выезжая из России. Спрашиваю: «У вас есть разногласия по поводу того, кому что достанется?» Нет, отвечает женщина, мы полюбовно договорились: что в Париже - ему, что в Москве - мне.

Ну тогда совсем просто, говорю. В суде оформляете только развод (без суда никак - поскольку есть несовершеннолетний ребенок), а соглашение о разделе имущества заверяете у нотариуса.

Женщина слушала с явным недоверием. «А вот юристы нам сказали, что в России имущество, находящееся за границей, поделить нельзя...» Тут-то и выяснилось, что супруги попались на крючок уличной зазывальщицы. И уже заплатили этим горе-юристам около 100 тысяч рублей! Те свое дело знают: деньги вперед. И отдавать их наотрез отказались. Мотивируя тем, что по договору, если он расторгнут по инициативе заказчика, деньги не возвращаются. «Хотите - судитесь», - жестко ответили они своей несостоявшейся клиентке.

Суд в помощь

Эта пара, следуя советам адвоката, благополучно развелась и разделила имущество. Но на компанию, взявшую деньги за непрофессиональную консультацию, подавать иск не стала: пожалели время и нервы.

А зря. Потому что, как выяснила «КП», в спорах с юристами-коммерсантами суды часто становятся на сторону их разочарованных клиентов. Вот, например, Юлия С. обратилась в такую юркомпанию, чтобы ей помогли быстрее продвинуться в очереди на улучшение жилищных условий.

За 24 400 рублей юристы подготовили аж семь заявлений. Одинаковых, но в разные адреса - от районной управы и муниципального собрания до прокуратуры Москвы и уполномоченного по правам человека. Юлия глянула - и опешила от кучи фактических ошибок.

По ее мнению, полноценной консультации она не получила: нормы, дающие право на ускорение очереди, указаны не были, а юрист чуть ли не после каждого ее вопроса выходил с кем-то советоваться и, возвращаясь, пересказывал ответы.

Женщина подала в суд и выиграла. Получила обратно свои 24 400 рублей, плюс 5000 рублей морального вреда, да еще и половину от всей этой суммы (14 700 руб.) в качестве штрафа - так положено по закону «О защите прав потребителей». При этом суд отметил, что многие организации, куда юристы предлагали направить заявления, к вопросу улучшения жилищных условий не имеют никакого отношения.

Вообще, похоже, это фирменный стиль таких консультантов-коммерсантов - вываливать клиенту кучу заявлений в разные инстанции: вот, мол, как мы активно работаем. Банальное очковтирательство.

- Моим клиентом был человек, который до этого обращался в одну юридическую компанию, - рассказал в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) судебный юрист Сергей Крюков. - Он был дольщиком, а компания-застройщик нарушила сроки. Ясно, что надо обращаться в суд с иском о выплате неустойки. Но нет, те юристы написали зачем-то множество жалоб, даже генпрокурору, хотя этот вопрос вообще вне его компетенции.

Но главный их косяк - отказ от иска. Причина пустяковая - ошиблись с подведомственной суду территорией, бывает. В этом случае грамотные люди просто подают новый иск - в тот суд, который надо. А предыдущий остается без рассмотрения. А они взяли и отказались от иска. Что имеет убийственные последствия: человек больше не может обратиться в суд по изложенным в этом иске основаниям.

- С большим трудом удалось через Мосгорсуд добиться восстановления прав моего клиента, - вспоминает Крюков. - С застройщиком мы заключили мировое соглашение. Ну а с юридической компании взыскали все, что положено по закону.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Даже образования не нужно

Оказывается, чтобы открыть юридическую фирму, не нужно ни профильного образования, ни лицензии! Зарегистрироваться можно в качестве индивидуального предпринимателя или ООО.

Так они что, мошенники?

- Доказать это практически невозможно, - говорит адвокат Филипп Шишов. - Ведь кому-то эти фирмы оказывают реальную помощь. Тут как в медицине: одного врач вылечил, другого нет... В общем, как умеют, так и работают. Но вот показательный пример. У фигуранта крупного дела о мошенничестве в одном столичном салоне у метро «Аэропорт» (жулики брали у населения машины на продажу, а денег не возвращали) обнаружилась и юридическая фирма. Так что уже и криминальный элемент сообразил, где легкие деньги лежат.

О необходимости навести порядок на рынке юридических услуг говорят давно. На днях Верховный суд внес в Госдуму законопроект о масштабной судебной реформе. Есть там и пункт о том, что представлять интересы сторон в гражданских делах смогут только люди, имеющие высшее юридическое образование.

Параллельно уже несколько лет идет разработка более жесткого варианта - чтобы это право имели не просто юристы, а только адвокаты (по уголовным делам такая монополия уже действует). Сторонники адвокатского варианта считают, что это повысит качество юридических услуг, но противники пугают ростом расценок и ограничением доступа к правосудию.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Адвокат надежнее

Как получить грамотную помощь?

Лучше обращаться не просто к юристу, а к адвокату. Обычно их квалификация выше. А расценки в среднем такие же. Чтобы стать адвокатом, нужно иметь за плечами не менее трех лет юридической практики и еще сдать экзамен в адвокатскую палату региона.

На адвоката в отличие от юриста всегда есть управа: можно пожаловаться в палату. За непрофессионализм или неэтичные поступки могут даже вычеркнуть из реестра. Поэтому адвокаты дорожат своим статусом и подходят к работе более ответственно.

Впрочем, это вовсе не значит, что и среди юристов нет асов своего дела. Надо просто не доверять первому попавшемуся объявлению, а изучить послужной список специалиста, поспрашивать у знакомых.

Можно ли отличить юриста от адвоката?

Сотрудники некоторых юридических фирм любят называть себя адвокатами. Проверить это легко. Достаточно заглянуть на сайт адвокатской палаты региона и посмотреть, есть ли фамилия специалиста в реестре. Если нет - значит, вас обманывают. И едва ли стоит иметь с такими специалистами дело.

КОШЕЛЕК

Сколько это стоит?

Средние расценки на услуги адвокатов (руб.)

Консультация в пределах часа - 3000 - 5000 (в Москве), 500 - 800 (в глубинке)

Составление искового заявления - 5000 - 10 000 (в Москве), 3000 - 5000 (в глубинке)