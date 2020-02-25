Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято
В Кремле прокомментировали возможность продления соглашения по сокращению объемов добычи нефти
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Консультации относительно продления сделки по сокращению объемом добычи нефти в рамках ОПЕК+ продолжаются. Россия консультируется со своими партнерами.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, определилась ли Москва с дальнейшими шагами в данном направлении.
"Здесь пока нет новостей. Работа с нашими партнерами продолжается. Решений пока не принималось", - сказал представитель Кремля.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU