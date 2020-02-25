Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:22:24+03:00

В Кремле прокомментировали возможность продления соглашения по сокращению объемов добычи нефти

Изменить размер текста: A A

Консультации относительно продления сделки по сокращению объемом добычи нефти в рамках ОПЕК+ продолжаются. Россия консультируется со своими партнерами.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, определилась ли Москва с дальнейшими шагами в данном направлении.

"Здесь пока нет новостей. Работа с нашими партнерами продолжается. Решений пока не принималось", - сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU