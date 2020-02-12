2020-02-12T22:04:32+03:00
Экономика

Международный эксперт: России нужно выйти из сделки ОПЕК+

Фарес Кильзие считает, что только так наша страна сможет преодолеть стагнацию в нефтедобыч
КУЗНЕЦОВ Алексей
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Портал Oilprice опубликовал резонансную статью известного международного эксперта нефтегазовой отрасли, главы инвестиционного фонда CREON Capital Фареса Кильзие. Тот считает, что Россия хоть и получила дивиденды от сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но не воспользовалась ими в полной мере. А пролонгация договоренностей с картелем грозит нашей стране самой затяжной стагнацией в нефтедобыче с советских времен и капитуляцией перед Америкой, которая вскоре может стать крупнейшим нетто-экспортером сырья в мире.

СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ = РОСТ ЦЕН

Первое соглашение в формате ОПЕК+ заключили еще в 2016 году. Тогда цена на нефть была чуть выше $40 за баррель. После этого она поднялась более чем в полтора раза. И даже спустя несколько лет сохраняется на высоком уровне. В 2019 году, по данным Refinitiv, средняя стоимость барреля составила $63. В итоге бюджет России за три последних года, по оценкам Минэнерго, получил 6,2 трлн рублей дополнительных доходов.

- Таким образом, сделка в очередной раз доказала свою эффективность, приведя к результатам, превзошедшим первоначальные ожидания рынка, - констатирует Фарес Кильзие. - Это было достигнуто благодаря высокой дисциплине соблюдения условий соглашения его участниками.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в ноябре 2019 года члены ОПЕК достигли уровня выполнения соглашения в 154%, а участвующие в сделке страны, не входящие в ОПЕК, выполнили их на 125%.

НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ВЫГОДА

- Однако Россия оказалась неспособной извлечь большие выгоды из этой сделки, - считает Фарес Кильзие. - Привязав бюджет к цене на нефть на уровне $40 за баррель, российское правительство смогло вновь наполнить Фонд национального благосостояния: только за первые семь месяцев 2019 года он увеличился более чем вдвое, с $58,1 млрд до $124 млрд. Заработал на сделке и федеральный бюджет: если в 2016 году его дефицит достигал 3,5% российского ВВП, то за 11 месяцев 2019 года его профицит достиг впечатляющих 3,1% ВВП. Но правительству не удалось вновь запустить экономический рост, который еще в досанкционном 2013 году замедлился до 1,8%, что является несущественным уровнем для развивающихся стран.

По его мнению, Саудовская Аравия получила от сделки ОПЕК+ гораздо больше. Во-первых, успешно осуществила IPO компании Saudi Aramco, капитализация которой уже превысила $1,7 трлн. Во-вторых, запустила стратегическую программу Vision-2030, направленную на диверсификацию экономики за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, туризм и человеческий капитал. В-третьих, сократила бюджетный дефицит. С 12,9% ВВП в 2016 году до 3,8% ВВП в 2019 году, согласно IHS Markit.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Международный эксперт нефтегазовой отрасли считает, что России нужно выйти из сделки ОПЕК+. Тем более что последнее декабрьское соглашение было принято не на год, а всего на три месяца.

- Для России это не только угроза, но и благоприятная возможность. С одной стороны, выход из сделки устранит барьеры для добычи на месторождениях, которые в последние годы были введены в эксплуатацию «Роснефтью» (Сузунское, Русское, Западно-Эргинское, Юрубчено-Тохомское) и «Газпром нефтью» (Куюмбинское, Восточно-Мессояхское). Это ускорит рост российской нефтедобычи, динамика которой, по данным ВР, замедлилась с 5% в 1999 – 2008 годах до 1,3% в 2009 – 2018 годах. С другой стороны, даже при падении цен федеральный бюджет должен оставаться стабильным, поскольку на данный момент для покрытия его расходов достаточно уровня цен в $40 за баррель, а не более $100, как было еще в 2013 году. Поэтому пересмотр сделки ОПЕК+ не станет катастрофой, - считает Фарес Кильзие.

По его мнению, начинать подготовку к выходу из сделки нужно уже сейчас, а не откладывать это решение до тех пор, пока Соединенные Штаты станут крупнейшим нетто-экспортером нефти, который сможет обнулить усилия ОПЕК по сокращению добычи.

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