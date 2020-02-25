За оскорбление учителей предложено лишать свободы на три года

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:17:07+03:00

За оскорбления учителей штраф может вырасти до 5 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инициатором поправок в уголовный и административный кодексы стали представители общероссийского профсоюза учителей

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В общероссийском профсоюзе образования предлагают ужесточить наказание за оскорбления учителей.

Речь идет о поправках в уголовный кодекс и кодекс административных правонарушений. В отдельный пункт предложено вынести преступления, совершенные в отношении учителей.

Предложено увеличить штрафы для тех, кто оскорбляет педагогов - от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица, пойманные на оскорблении учителя, заплатят в разы больше - от 100 до 150 тысяч рублей.

Применение насилия в отношении педагогических работников может обернуться для нарушителя реальным лишением свободы.

- Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности....наказываются лишением свободы на срок до трех лет,- сказано в законопроекте, цитирует документ ТАСС.

За тяжкий или средний вред здоровью педагога виновный может отправиться в колонию уже на 6 лет.

Инициатива не новая, ранее идею раскритиковали в Совете по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU