2020-02-25T16:17:07+03:00
Общество

За оскорбление учителей предложено лишать свободы на три года

Инициатором поправок в уголовный и административный кодексы стали представители общероссийского профсоюза учителей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
За оскорбления учителей штраф может вырасти до 5 тысяч рублейЗа оскорбления учителей штраф может вырасти до 5 тысяч рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В общероссийском профсоюзе образования предлагают ужесточить наказание за оскорбления учителей.

Речь идет о поправках в уголовный кодекс и кодекс административных правонарушений. В отдельный пункт предложено вынести преступления, совершенные в отношении учителей.

Предложено увеличить штрафы для тех, кто оскорбляет педагогов - от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица, пойманные на оскорблении учителя, заплатят в разы больше - от 100 до 150 тысяч рублей.

Применение насилия в отношении педагогических работников может обернуться для нарушителя реальным лишением свободы.

- Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности....наказываются лишением свободы на срок до трех лет,- сказано в законопроекте, цитирует документ ТАСС.

За тяжкий или средний вред здоровью педагога виновный может отправиться в колонию уже на 6 лет.

Инициатива не новая, ранее идею раскритиковали в Совете по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое россиян попали под карантин в отеле на Канарских островах
В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом
Никто из россиян в Италии не болен коронавирусом
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
В Совфеде хотят дать регионам возможность самим регулировать норму шума в дневные часы
Сослуживец рассказал о последних днях маршала СССР Дмитрия Язова
Путин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского
Трамп заявил, что его не информировали о "вмешательстве" России в выборы президента США
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяца
Захарова: грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве
За оскорбление учителей предложено лишать свободы на три года
Очередная пугалка: в Совфеде напомнили США, что новых санкций против России никто не боится
Средняя зарплата в российских банках превысила 108 тысяч рублей
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Страны ЕС смогут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса: в Италии заражены уже 283 человека
Цены на медицинские маски в Италии взлетели на 1700%
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом