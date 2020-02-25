Трамп заявил, что его не информировали о "вмешательстве" России в выборы президента США

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:25:57+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разведывательное управление не информировало его о том, что Россия вмешивалась в выборы американского президента в 2020 году, поддерживая сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он претендовал на место кандидата в президенты от Демократической партии.

- Никто не говорил мне ничего подобного, - ответил Трамп журналисту на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам визита в Индию.

Он также сказал, что считает виновным в утечках демократа Адама Шиффа - главу специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Американский лидер отметил, что об оказании Россией поддержки Сандерсу говорят те, кто не хотел бы его победы на первичных выборах.

Москва "не вмешивается во внутренние процессы других стран", заявило российское посольство в США в ответ на сообщения газеты The Washington Post о том, что американские власти на брифинге поставили Сандерса в известность о попытках России оказать ему помощь в предвыборной гонке.

Дипмиссия также призвала "прекратить голословные обвинения".

ИСТОЧНИК KP.RU