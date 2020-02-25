2020-02-25T18:38:41+03:00
В мире

Один человек погиб и один ранен при взрыве заминированного террористами автомобиля в столице Сирии

Все подъездные дороги к месту происшествия временно перекрыты
Юлия Кекова
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Во вторник, 25 февраля, в городе в Дамаске, столице Сирии, прогремел мощный взрыв.Во вторник, 25 февраля, в городе в Дамаске, столице Сирии, прогремел мощный взрыв.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 25 февраля, в городе в Дамаске, столице Сирии, прогремел мощный взрыв. Террористы привели в действие взрывное устройство, которое было установлено внутри легкового гражданского автомобиле.

В результате теракта у стадиона Тишрин один человек погиб и один получил ранения, сообщает сирийское государственное агентство САНА. По сообщению AP со ссылкой на государственное телевидение Сирии, взрыв в юго-восточном пригороде Аль-Казаз утренний час пик в первый рабочий день недели предположительно был терактом. Взрыв произошел близ крупной автомагистрали, которая ведет в центр Дамаска. Сообщается, что все подъездные дороги к месту взрыва перекрыты, пишут Вести.

Напомним, ранее в Дамаске уже были теракты. Так, в 2012 году взрыв унес жизни зятя Башара Асада и министра обороны, а в 2016 при тройном теракте погибли 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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