2020-02-25T19:02:54+03:00
В мире

Коронавирус добрался до туристической Каталонии и Швейцарии

В Испании подтвердили уже четвертый случай заражения коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Подтверждены новые случаи заражения людей в ЕвропеПодтверждены новые случаи заражения людей в ЕвропеФото: REUTERS
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В Испанской Каталонии впервые поставили диагноз коронавирус. Из какого региона прибыл заболевший, в министерстве здравоохранения автономии не сообщают. Однако, ТАСС подвердили, что это первый случай в Каталонии и четвертый в Испании. Первые два пациента, кому поставили диагноз, прошли лечение и выписаны из больниц. Болезнь протекала у них в легкой форме. Каталония популярна у туристов по всему миру, особенно в летний сезон.

Коронавирус добрался и до Швейцарии - 25 февраля власти подтвердили первый случай. Пациент поступил в больницу Тичино. В этом городе усилили меры контроля за распространение вируса, вычислен круг лиц с кем контактировал заболевший.

Кроме того, после того, как стало известно о резком увеличении инфицированных в Италии, в Швейцарии на границе, в аэропортах увеличили штат медиков, оценивающих здоровье пассажиров, путешественникам начали раздавать листовки о коронавирусе. Как сообщает телеканал RTS, выявлены несколько человек с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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