Умер Джон Сонни Франчезе - старейший гангстер Америки

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:09:11+03:00

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Во вторник, 25 февраля, в Нью-Йорке умер один из самых известных американских гангстеров Джон Сонни Франчезе. Он скончался в возрасте 103 лет.

Джон Сонни Франчезе появился на свет в семье иммигрантов из Сицилии, на корабле, который следовал с острова в Нью-Йорк. Повзрослев, он стал вторым в иерархии очень богатой мафиозной семьи Коломбо и удерживал это звание до середины 90-х годов. Его называли одним из самых страшных убийц мафии, да и сам он не скрывал, что на его совести немало жертв. "Я убил много людей". - хвастался Франчезе.

Что касается точного числа тех, с кем расправился мафиози, прокуроры установили: именно он мог быть причастен к порядка 50 убийствам. Первую свою судимость Франчезе получил в 1967 году за организацию серии ограблений банков. Впоследствии он был осужден еще несколько раз. Последний раз мафиози отбывал срок с 2011 по 2017 года, сообщает телеканал Sky News. Из тюрьмы он вышел в свой юбилей - преступнику исполнилось сто лет. Таким образом он поставил рекорд, став старейшим заключённым в системе федеральных тюрем США.

ИСТОЧНИК KP.RU