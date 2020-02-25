Замначальника ГИБДД из Воронежской области объяснил, откуда у него 22 квартиры

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:13:59+03:00

Полицейский отрицает, что недвижимость принадлежит ему, по декларации квартиры в собственности родителей

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После искового заявления прокурора Воронежской области, замначальника ГИБДД региона Игорь Качкин объяснился, откуда у него 22 квартиры. Напомним, иск подан еще 14 февраля. Стоимость недвижимости, не указанной в декларации, превышает 50 миллионов рублей. Прокурор просит взыскать эти деньги в пользу государства.

- Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями,- приводит слова подполковника НТВ.

При этом квартира - ипотечная, на нее Качкин взял кредит два года назад. Другая недвижимость есть у семьи, точнее, у родителей полицейского, которые являются бизнесменами. Сын им только помогал оформлять документы. В МВД региона тоже считают, что замначальника ГИБДД не обязан отчитываться за недвижимость родителей. Соответственно, оснований для увольнения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU