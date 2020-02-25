2020-02-25T20:30:24+03:00
Происшествия

Под Пермью прорван магистральный газопровод Ямбург-Елец-2

Очевидцы сообщают о пожаре
Юлия САЛЬНИКОВА
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На месте ЧП работают экстренные службыНа месте ЧП работают экстренные службыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Пермском крае 25 февраля произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2". Как сообщил Интерфаксу информированный источник, пострадавших нет. Однако, ущерб компании еще предстоит оценить. В результате утечки газа произошел пожар, столб огня поднялся в воздух. Происходит выгорание газа.

Аварийный участок перекрыли, на месте работают экстренные службы. Чтобы не оставить потребителей без газа, сырье решено пускать по резервной схеме. Когда ликвидация последствий будет завершена, не сообщают.

В июне 2006 года произошло ЧП на этом же газопроводе с последующим возгоранием топлива. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Сайт kp.ru писал, что в 2009 году в Московской области произошел крупный пожар из-за разгерметизации газопровода. Похожее ЧП произошло на Большой Очаковской улице, но уже в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Пермью прорван магистральный газопровод Ямбург-Елец-2
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