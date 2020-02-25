В Госдуму внесли законопроект об отгуле на диспансеризацию для работников от 40 лет

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:24:18+03:00

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Россиянам старше 40 лет предлагают дать отгул для прохождения диспансеризации. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. Отгулы и сейчас предусмотрены законом - статьей 175 Трудового кодекса. Работники могут раз в три года брать отгул оплачиваемый работодателем для медосмотра. Пенсионеры и лица предпенсионного возраста могут проходить медосмотр с законным отрывом от работы два раза ежегодно.

Теперь предложено давать один день отгула всем работникам от 40 лет на диспансеризацию. Изменения могут внести в статью 185.1 Трудового кодекса РФ.

- Предлагаемые законопроектом дополнения ... обеспечат повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни,- сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Правила предоставления отгула останутся прежними - работнику, чтобы подтвердить, что день он провел в больнице, а не где-либо еще, нужно предоставить работодателю справку из медицинской организации - центра здоровья или поликлиники, где проходил диспансеризацию.

ИСТОЧНИК KP.RU