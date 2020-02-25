2020-02-25T22:30:13+03:00
В мире

CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции

Поводом для ограничений названа "поддержка иранской ракетной программы"
Ася КУЗНЕЦОВА
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США расширили санкции против РоссииСША расширили санкции против РоссииФото: REUTERS
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Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции по обвинению в поддержке иранской ракетной программы.

Госсекретарь Майк Помпео при этом не уточнил, каких именно граждан России и российских компаний коснутся новые санкции.

Глава Госдепа отметил, что в чёрный список внесены пять китайских и турецких людей и организаций. Их обвиняют в "поддержке ракетной программы Ирана". Ещё один гражданин Китая обвиняется в поставке продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

Напомним, что Договор о нераспространении ядерного оружия предполагает запрет на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий, которые помогли бы этим странам создать ядерное, химическое или бактериологическое оружие. Также запрещена передача средств их доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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