CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции по обвинению в поддержке иранской ракетной программы.
Госсекретарь Майк Помпео при этом не уточнил, каких именно граждан России и российских компаний коснутся новые санкции.
Глава Госдепа отметил, что в чёрный список внесены пять китайских и турецких людей и организаций. Их обвиняют в "поддержке ракетной программы Ирана". Ещё один гражданин Китая обвиняется в поставке продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
Напомним, что Договор о нераспространении ядерного оружия предполагает запрет на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий, которые помогли бы этим странам создать ядерное, химическое или бактериологическое оружие. Также запрещена передача средств их доставки.
ИСТОЧНИК KP.RU