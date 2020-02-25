Эксперт: "Качественное обследование гораздо эффективнее введения предельного возраста для управления автомобилем"

25 Февр. 2020 2020-02-25T22:25:19+03:00

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Введение предельного возраста для управления автомобилем не решит проблему ДТП, которые происходят по вине пожилых водителей. Такое мнение в программе "Россия в движении" на Радио Комсомольская правда высказала президент экспертного центра "Движение без опасности", член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

По её словам, получить справку о "годности" к вождению сегодня может любой человек, а по дорогам ездят и 30-летние водители, которые имеют прямые и явные медицинский противопоказания к управлению транспортом. При этом, в случае если медицинская комиссия не выявит у 70-летнего водителя каких либо отклонений и падения скорости реакции, то его не имеет смысла лишать права управления, считает эксперт, настаивая на том, что заключение врачей должно делаться по каждому водителю и кандидату в водители индивидуально, и только на основе тщательных и беспристрастных исследований.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762877" frameborder="0"></iframe> Ключевой проблемой допуска к управлению транспортом становится не то, что в России не установлен предельный возраст для водителей, а слишком лояльное медосвидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU