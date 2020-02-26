В НАСА озвучили дату запуска грузового корабля Dragon к МКС

26 Февр. 2020 2020-02-26T00:20:31+03:00

Сообщается, что корабль доставит на космическую станцию более 2,5 тонны груза

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НАСА сообщило, что запуск к МКС очередного американского грузового корабля Dragon назначен на пятницу, 6 марта.

Уточняется, что это будет 20-я миссия SpaceX с грузом для Международной космической станции. Корабль доставит на МКС более 2,5 тонн груза.

- SpaceX на сегодня планирует запуск 20-й коммерческой грузовой миссии на Международную космическую станцию на 23.50 6 марта (7 марта, 7.50 мск), - сказано в официальном заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU