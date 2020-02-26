Эксперты назвали самые безопасные страны мира для путешествий в 2020 году

26 Февр. 2020 2020-02-26T04:21:21+03:00

При составлении рейтинга учитывался уровень терроризма, преступности и стихийных бедствий

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Французские аналитики определили десять самых безопасных стран для путешествий в 2020 году.

Эксперты при составлении рейтинга в первую очередь обращали внимание на уровень терроризма в стране, преступности и стихийных бедствий. В итоге, самой безопасной страной для путешественников оказалась Швейцария.

С небольшим отрывом, на втором месте, уступает Сингапур. Замыкает тройку лидеров Норвегия.

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ИСТОЧНИК KP.RU