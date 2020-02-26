В правительстве предлагают уничтожать незаконный алкоголь

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:10:00+03:00

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В марте в Госдуме рассмотрят законопроект правительства, который предлагает уничтожать алкоголь, ставший предметом административных правонарушений.

Мнения пп поводу предложения разделились: в КПРФ и ЛДПР уверены, что можно направлять такое сырье на переработку. А в Совфеде предлагают национализировать и отдавать на реализацию незаконный алкоголь.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что предложение правительства правильное, так как в стане 70% алкоголя является контрафактом.

Если документ получит поддержку, то он будет принят до конца 2020 года.

-Мы последовательно идём по пути создания единых правил на этом рынке, адекватной нормативной базы и жёсткого пресечения незаконного оборота. При этом я согласен с тем, что бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах. Тем более до конца непонятно, что это за продукт и насколько он качественный, — заявил «Известиям» зампред профильного комитета Госдумы Денис Кравченко.

В «Трезвой России» тоже выражают поддержку данной инициативе. Руководитель проекта Руслан Хамзаев отметил, что алкогольный рынок в России сегодня представляет собой замкнутый круг: конфискованный продукт зачастую снова попадает в продажу. Единственный выход из ситуации - это уничтожать такую продукцию сразу после проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU