2020-02-26T09:10:26+03:00
Происшествия

В Одинцово две женщины погибли в доме, не проснувшись при пожаре

Тела обнаружили спецслужбы уже после того, как потушили огонь
Юлия САЛЬНИКОВА
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Личности погибших женщин устанавливаютЛичности погибших женщин устанавливаютФото: Олег ЗОЛОТО
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После тушения пожара в Одинцово в доме на Крестьянском проезде обнаружили тела двух женщин. Как сообщил источник kp.ru, огонь вспыхнул ночью, когда жильцы спали. Никто из них не проснулся от запаха дыма, они отравились угарным газом. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Однако, точно установить, из-за чего начался пожар, поможет только экспертиза.

- Личности погибших устанавливают,- добавил источник.

Кроме того минувшей ночью в Туве женщина и четверо детей отравились угарным газом. ЧП произошло из-за закрытой заслонки печи. Ночью мама проснулась от того, что младшему ребенку стало плохо. Когда приехала "скорая", все пятеро уже надышались опасными газом. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, но им предстоит некоторое время провести в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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