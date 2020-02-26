2020-02-26T09:36:03+03:00
Общество

В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах и ложные крики о помощи

В новой редакции КоАП может появиться статья "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Штраф для купальщиком могут увеличить до 2 тысяч рублейШтраф для купальщиком могут увеличить до 2 тысяч рублейФото: Александр Подгорчук
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В кодекс административных правонарушения предложили добавить новую статью, предусматривающую введение штрафов за нарушение правил поведения на водных объектах. Если сейчас на диких пляжах и в местах, где запрещено купание, нарушители чаще всего отделываются предупреждением, то в случае появления в КоАП новой статьи купальщикам грозит уже реальный штраф.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на документ, предложенный в Совете Федерации, штрафы могут ввести не только за купание в неположенных местах, но и игру в мяч на пляже в не отведенных для этого местах, за прыжки в воду с причалов и ложные крики о помощи от утопающих.

В это статье предложено прописать еще ряд правил поведения на воде:

-нельзя купаться пьяным, заплывать за буйки, купаться в местах, где установлен запрет на плавание, хватать в воде людей, подплывать к лодкам.

- запрещено мусорить, приходить на пляж с собаками и другими животными, плавать на средствах, не предназначенных для этого.

Для граждан административный штраф составит от 500 рублей до 2 тысяч. Должностные лица заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели от 7 до 10 тысяч, а максимальный штраф для юрлиц - 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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