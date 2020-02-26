2020-02-26T10:00:42+03:00
В мире

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова готова отдать 786 миллионов долларов за прекращение уголовного преследования

Старшая дочь политика осуждена за вымогательство и хищение денег - за нарушение правил домашнего ареста ее отправили в колонию
Юлия САЛЬНИКОВА
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У Гульнары и ее семьи уже изъяли 1,2 млрд долларовУ Гульнары и ее семьи уже изъяли 1,2 млрд долларовФото: REUTERS
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Старшая дочь первого президента Узбекистана, Ислама Каримова, Гульнара, обратилась к нынешнему главе республики Шавкату Мирзиееву с открытым письмом. Свое заявление она опубликовала на инстаграм-странице дочери. Как сообщают в издании KNews, страницу ведут юристы Каримовой.

В письме 46-летняя Гульнара обращается с Мирзиееву, как к человеку, которого она "лично знает много-много лет". Когда ее отец был у власти, Гульнара принимала активное участие в политической жизни страны. Она получила хорошее образование, с 2008 года была постоянным представителем Узбекистана при ООН. Но в прессе она запомнилась, как любительница светской жизни - девушка не пропускала модные показы, пробовала себя как поп-певица, даже училась дизайну в Гарварде.

В 2015 году была приговорена в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в вымогательстве, хищениях, лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов. Но было и второе уголовное дело по другим эпизодам. Девушку приговорили к 10 годам лишения свободы, но в итоге меру наказания изменили на 5 лет ограничения свободы. Гульнара систематически нарушала правила домашнего ареста и попала за решетку.

В письме она жалуется на "бесконечные переезды" из одной тюрьмы в другую и заявляет, и заявляет, что готова отдать 786 миллионов долларов за прекращение углового преследования.

Гульнару Каримову перевели в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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