Путин возмущен призывами в Сети убивать детей сотрудников Росгвардии

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:03:06+03:00

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Президент Владимир Путин прокомментировал интернет-угрозы семьям силовиков. Напомним, после митингов 2019 года в Москве в Сети стали распространять сообщения, адресованные сотрудникам МВД и Росгвардии. Провокаторы призывали "убивать детей" силовиков, такие экстремистские высказывания стали в ряде случаев основанием для возбуждения уголовных дел.

-Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? - сказал в интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства. - Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят.

Президент сказал, что силовики выполняют свой долг, не только охраняют порядок на митингах, но и принимают участие в боевых операциях.

Отвечая на вопрос о разгоне несанкционированных митингов, президент отметил, что иногда силовиков специально провоцируют - "дубинкой просто так никто не молотит".

ИСТОЧНИК KP.RU