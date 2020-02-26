2020-02-26T12:13:49+03:00
Общество

Страховщики составили топ самых безопасных стран для туристов

Оценка велась по 100-балльной шкале и лидер смог набрать 93,4 балла
Елена АКИМОВА
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Названы самые безопасные страны для путешествий в 2020 годуНазваны самые безопасные страны для путешествий в 2020 годуФото: Юлия СМИРНОВА
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Эксперты французской туристической страховой компании составили список самых безопасных для туристов стран. Для того, чтобы попасть на первые позиции рейтинга объект должен был соответствовать множеству показателей: лидировать в вопросах здравоохранения, иметь хорошую транспортную доступность, низкие показатели преступности, к тому же, это должен быть регион, где стихийные бедствия происходят крайне редко.

Получилась 100-балльная шкала и страна-победитель набрала 93,4 «плюсика». В лидерах оказалась Швейцария. В стране мало насилия и транспортных происшествий и великолепная система здравоохранения.

Топ самых безопасных стран:

Швейцария (93,4),

Сингапур (92,7),

Норвегия (91,1),

Люксембург,

Кипр.

Исландия,

Дания,

Португалия,

Финляндия,

Япония.

А вот у американских страховщиков существует свой рейтинг, и она уверены, что в 2020 году самой безопасной будет Австралия. Второй и третье место останется за Швейцарией и Новой Зеландией, сообщает телеканал «360».

Что касается путешествий, то впереди майские праздники и многие уже задумываются, куда можно отправиться на выходные. По опыту прошлых лет, больше всего туристов в это время в Крыму и на побережье Краснодарского края. Устав от зимы и слякотной весны, народ семьями тянется к морю. Но мы приготовили для вас и необычные маршруты. Кроме того, расскажем, где отдохнуть всей семьей недорого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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