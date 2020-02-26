Страховщики составили топ самых безопасных стран для туристов
Эксперты французской туристической страховой компании составили список самых безопасных для туристов стран. Для того, чтобы попасть на первые позиции рейтинга объект должен был соответствовать множеству показателей: лидировать в вопросах здравоохранения, иметь хорошую транспортную доступность, низкие показатели преступности, к тому же, это должен быть регион, где стихийные бедствия происходят крайне редко.
Получилась 100-балльная шкала и страна-победитель набрала 93,4 «плюсика». В лидерах оказалась Швейцария. В стране мало насилия и транспортных происшествий и великолепная система здравоохранения.
Топ самых безопасных стран:
Швейцария (93,4),
Сингапур (92,7),
Норвегия (91,1),
Люксембург,
Кипр.
Исландия,
Дания,
Португалия,
Финляндия,
Япония.
А вот у американских страховщиков существует свой рейтинг, и она уверены, что в 2020 году самой безопасной будет Австралия. Второй и третье место останется за Швейцарией и Новой Зеландией, сообщает телеканал «360».
Что касается путешествий, то впереди майские праздники и многие уже задумываются, куда можно отправиться на выходные. По опыту прошлых лет, больше всего туристов в это время в Крыму и на побережье Краснодарского края. Устав от зимы и слякотной весны, народ семьями тянется к морю. Но мы приготовили для вас и необычные маршруты. Кроме того, расскажем, где отдохнуть всей семьей недорого.
ИСТОЧНИК KP.RU