Российские представители проинспектируют военный объект в Словакии

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:26:55+03:00

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В среду, 26 февраля, российская группа инспекторов посетит объект вооруженных сил в Словакии с плановой проверкой. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Словакии», - цитирует Рыжкова сайт телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что такие инспекции периодически проводятся для проверки информации о вооруженных силах и планах развертывания новой техники и систем вооружения.

Инспекция российских представителей продлится всего один день. Как рассказал Рыжков, на месте будет организован брифинг, на котором командование предоставит информацию о личном составе и военной технике.

ИСТОЧНИК KP.RU