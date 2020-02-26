2020-02-26T12:50:50+03:00
Политика

Пеков: Москва не ведет политику принуждения к братским отношениям

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявления Суркова об Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявления Суркова об УкраинеПресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявления Суркова об УкраинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва не ведет политику принуждения Киева к братским отношениям и линия Кремля неизменна направлена на выполнение минских соглашений. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Отвечая на вопрос об изменении вектора украинского направления политики Москвы после ухода с президентского поста Петра Порошенко, представитель Кремля заявил, что «об этом не может идти речь», «поскольку проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей».

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Сурков заявил, что отношения с Украиной «никогда простыми не были», даже когда для имперской и советской бюрократии, незалежная «всегда была делом хлопотным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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