Пеков: Москва не ведет политику принуждения к братским отношениям
Москва не ведет политику принуждения Киева к братским отношениям и линия Кремля неизменна направлена на выполнение минских соглашений. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
Отвечая на вопрос об изменении вектора украинского направления политики Москвы после ухода с президентского поста Петра Порошенко, представитель Кремля заявил, что «об этом не может идти речь», «поскольку проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей».
Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Сурков заявил, что отношения с Украиной «никогда простыми не были», даже когда для имперской и советской бюрократии, незалежная «всегда была делом хлопотным».
ИСТОЧНИК KP.RU
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