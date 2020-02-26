26 Февр. 2020 2020-02-26T13:33:33+03:00

ЦБ выявил более 41 тыс. поддельных купюр в России в 2019 Фото: REUTERS

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За прошлый год в банковской системе России было обнаружено 41 355 поддельных купюр, что на 2 851 банкнот (7,4%) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Центробанк.

Только за IV квартал 2019 года Банк России выявил 12 462 фальшивых купюр, что на 22,1% больше аналогичного периода 2018 года.

По данным ЦБ, чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты. Таких фальшивых купюр было выявлено 28 668. Следом в рейтинге поддельных банкнот идут тысячные (8 602 купюр) и двухтысячные (2 788 штук). Реже всего подделывают купюры меньшим номиналом. Так поддельных десятирублевых купюр было выявлено только 3 штуки.

Напомним, за первые три месяца прошлого года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных купюр, из 6220 фальшивки были 5-тысячные банкноты, в лидерах также были тысячные (1835) и двухтысячные (680).

ИСТОЧНИК KP.RU