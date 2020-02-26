2020-02-26T14:48:46+03:00
В мире

Экс-глава службы экономразведки Франции станет ведущим RT France

Его передача будет выходить дважды в месяц
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Первый выпуск программы La Source запланирован уже на мартПервый выпуск программы La Source запланирован уже на март
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Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим на на телеканале RT France. Экс-политик будет вести передачу о геополитике.

Программа Алена Жюйе под названием La Source («Источник») будет выходить дважды в месяц. На передаче будут рассматриваться и обсуждаться вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности и экономической разведки.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — отмечается сам Жюйе.

Как отметила глава французского представительства RT Ксения Федорова, она счастлива, что на телеканал согласился прийти человек такого масштаба.

«Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — отметила она.

Первый выпуск программы La Source запланирован уже на март.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-глава службы экономразведки Франции станет ведущим RT France
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