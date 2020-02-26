2020-02-26T15:23:43+03:00
Политика

Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева

Увольнение связано со сменой председателя правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин освободил от должности бывшую помощницу МедведеваМишустин освободил от должности бывшую помощницу МедведеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующие распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

В распоряжение поясняется что освобождение от должности связано с прекращением исполнения Дмитрием Медведевым полномочий председателя правительства России.

Жанна Одинцова занимала различные должности в Управлении пресс-службы и информации президента России с 2003 года. В конце 2005 года она была назначена помощником первого заместителя премьер-министра и отвечала за организацию работы прессы. Во время президентства Дмитрия Медведева она занимала пост заместителя пресс секретаря главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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