2020-02-26T15:52:01+03:00
Звезды

Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

По словам композитора, молодые люди зря «предпринимают титанические усилия» для попадания в кино, поскольку главные роли там уже утверждены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова. Фото: Олег ЖдановЮрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова. Фото: Олег Жданов
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Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в российском кинематографе «чудес не бывает» и многие молодые люди зря «предпринимают титанические усилия», чтобы попасть в кино, поскольку роли в картинах получают одни и те же люди, такие как актер Александр Петров.

На своей странице в Facebook Лоза написал, что «толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы» и «все еще верят в чудо, которого не бывает».

Для доказательства композитор привел кинокартины «Геракл», «Отелло», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин», где на главные роли утвержден Александр Петров.

Александр Петров известен ролями в фильмах «Текст», «Лед», «Гоголь», «Притяжение», «Т-34», «Затмение» и других. Он также снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо». 31-летний актер дважды получал «Золотого орла» в 2018 и 2019 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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