Патриарх Сербский назвал Путина и патриарха Кирилла великими личностями
Патриарх Сербский Ириней после богослужения в Русском подворье в Белграде высказался о масштабе личностей президента Владимира Путина и патриарха Кирилла. Он поблагодарил их за помощь сербам.
- Своим промыслом Господь даровал святому русскому народу двух великих личностей, имеющих значение не только для России, но и для всего православного мира и даже шире – Русского Патриарха Кирилла и Президента России Владимира Путина. Это дар Божий, и не только им, но и нам. Весьма благодарны Русскому Патриарху и Президенту России за все, что они делают для нашего народа и нашей Церкви, - сказал сербский патриарх во время проповеди.
Напомним, что ранее предстоятель сербской церкви раскритиковал представление автокефалии Украине. Он отметил, что это моет привести к крупному расколу.
ИСТОЧНИК KP.RU