Патриарх Сербский назвал Путина и патриарха Кирилла великими личностями

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:48:29+03:00

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Патриарх Сербский Ириней после богослужения в Русском подворье в Белграде высказался о масштабе личностей президента Владимира Путина и патриарха Кирилла. Он поблагодарил их за помощь сербам.

- Своим промыслом Господь даровал святому русскому народу двух великих личностей, имеющих значение не только для России, но и для всего православного мира и даже шире – Русского Патриарха Кирилла и Президента России Владимира Путина. Это дар Божий, и не только им, но и нам. Весьма благодарны Русскому Патриарху и Президенту России за все, что они делают для нашего народа и нашей Церкви, - сказал сербский патриарх во время проповеди.

Напомним, что ранее предстоятель сербской церкви раскритиковал представление автокефалии Украине. Он отметил, что это моет привести к крупному расколу.

ИСТОЧНИК KP.RU