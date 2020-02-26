2020-02-26T17:06:58+03:00
Общество

В 13 регионах России пройдут испытания машин-беспилотников

Этот список решено было увеличить на 11 пунктов
Юлия Кекова
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство решило расширить список регионов России в которых будет проходить тестирование беспилотных автомобилей. Теперь их будет не два, а 13, сообщается в постановлении кабмина от 22 февраля.

Кроме столицы и Татарстана теперь в перечень добавили Московскую, Владимирскую, Самарскую, Нижегородскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Также испытания состоятся в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округах, Краснодарском крае, Чувашии и Санкт-Петербурге.

Тестировать машины-беспилотники будут на протяжении двух лет с 1 марта 2020 года. Кстати, в Москве и республике Татарстан испытания проходят с декабря 2018 года.

В постановлении появилось такое понятие как "партия высокоавтоматизированных транспортных средств", которое предполагает "не более 150 единиц". Примечательно, что в случае эксперимента со всей партией таких технологических новшеств, только одна из них будет случайно выбрана для проверки всех требований безопасности.

Испытания чудо-автомобилей необходимы для работы над регуляторной базы, которая требует уточнений прежде всего ради развития этого вида транспорта, объяснял в 2018 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент должность премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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