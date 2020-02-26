В Таиланде 70-летний британский турист три дня провел в открытом море

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:43:21+03:00

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В Таиланде на юго-западе в районе острова Пхукет 70-летний турист Майкл Тернер из Великобритании один провел целых три дня в открытом море. Причиной такого незапланированного плавания по волнам стал отказ двигателя парусной яхты Pollen Path.

По словам главы третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирала Чарнгчай Чомчернгпат, сообщение о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж морского снабжения Miclyn Endurance. Именно они обнаружили неисправную яхту в 40 морских милях от берега.

В Таиланде на юго-западе в районе острова Пхукет 70-летний турист Майкл Тернер из Великобритании один провел целых три дня в открытом море. Фото: Royal Thai Navy

Спустя некоторое время морские патрульные разыскали и отбуксировали плавательное средство в штаб третьего регионального командования на мысе Панва, сообщает издание "Новости Пхукета". Однако почему турист не смог воспользоваться парусами яхты и потоками ветра пока остается неизвестно.

Сам Тернер пояснил, что направлялся от одного из пирсов на западном побережье Пхукета к пирсу в Чалонге. Пожилому мужчине повезло, ведь на борту была еда и питьевая вода. После трех дней в море он встретил грузовое судно и попросил команду о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU